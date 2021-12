Elettra Lamborghini chi è: età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, il nonno, la dieta, canzoni. La famosa ereditiera (suo nonno era Ferruccio Lamborghini, il fondatore del prestigioso marchio automobilistico oggi in mano alla Volkswagen), è opsite a Verissimo nella puntata di domenica 12 dicembre, ore 16,30 Canale 5.

Dove e quando è nata, altezza, peso e dieta: la biografia di Elettra Lamborghini

Elettra Miura Lamborghini è nata a Bologna il 17 maggio 1994. Ha 27 anni ed è del segno zodiacale del Toro. Elettra è un personaggio televisivo, cantante e opinionista italiana. Suo padre è Tonino Lamborghini, il figlio di Ferruccio Lamborghini. Per questa ragione Elettra è soprannominata “l’ereditiera più famosa della tv italiana”, un po’ quello che accade a Paris Hilton negli Stati Uniti.

Elettra è alta 1,65 centimetri e pesa 57 kg. Qui il suo profilo Instagram dove vanta 6,9 milioni di follower. Durante il lockdown, Elettra ha perso molti chili facendo uan dieta che ha eleiminato i liquidi in eccesso. Si tratta della dieta detox che non rientra in una specifica tipologia, basandosi essenzialmente sulla scelta di appositi alimenti e di un regime alimentare predisposto per depurare l’organismo dalle tossine e quindi purificarsi. La cantante e opinionista è inoltre vegetariana, scelta decisa dopo aver letto un libro sulla carne.

Marito e figli, la vita privata di Elettra Lamborghini

La Lamborghini è legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack; la coppia si è fidanzata ufficialmente il 25 dicembre 2019 e il 26 settembre 2020 si è sposata a Villa del Balbiano, a Ossuccio, sul Lago di Como. È dichiaratamente bisessuale e non ha figli.

Carriera e canzoni famose di Elettra Lamborghini

Elettra ha cominciato esibendosi nelle discoteche della Lombardia, approdando quindi nel 2015 come ospite allo show televisivo Chiambretti Night. Un anno dopo, nel 2016, ha partecipato al programma Super Shore, trasmesso in Spagna e America Latina e sempre nello stesso anno è stata tra i protagonisti del docu-reality di Mtv Riccanza. Nello stesso anno ha posato per Playboy Italia. Nel 2017 ha partecipato al programma spagnolo Gran Hermano Vip e poi in Inghilterra al Geordie Shore. A settembre dello stesso anno ha collaborato con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini Rmx , partecipando quindi l’anno seguente ai Wind Music Awards 2018.

Ha partecipato sempre nel 2018 alla quinta stagione del reality show Acapulco Shore. Nel mese di giugno ha presentato su Mtv Italia il programma Ex on the Beach Italia. A dicembre, in occasione della riedizione dell’album Popstar, ha collaborato al singolo Cupido Rmx insieme a Khea, Duki e Quavo. Nel 2019 ha svolto il ruolo di coach insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio nella sesta edizione del programma The Voice of Italy, in onda su Rai 2.

Il 27 maggio dello stesso anno, dopo aver firmato per l’Universal Music Group, ha annunciato il suo primo album in studio Twerking Queen, uscito poi il 14 giugno. Nel febbraio 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare), piazzandosi al 21º posto. Il 29 giugno dello stesso anno ha pubblicato La isla in collaborazione con Giusy Ferreri. Nel 2021 è stata scelta da Ilary Blasi per prendere il ruolo di opinionista nel reality L’isola dei famosi affiancando Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Tuttavia prima della partenza del reality è risultata positiva al Covid venendo quindi costretta a seguire le prime puntate in video collegamento direttamente dalla propria abitazione.

Questo l’elenco dei suoi singoli: