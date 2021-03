Elettra Lamborghini chi è: età, marito, fidanzato, figli, vita privata e carriera della concorrente di Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura. La cantante è tra gli ospiti del nuovo programma televisivo condotto da Simona Ventura.

Elettra Lamborghini chi è: età, marito, fidanzato, figli, vita privata della concorrente di Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

La cantante è nata a Bologna il 17 maggio del 1994 e non ha figli. È legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack; la coppia si è fidanzata ufficialmente il 25 dicembre 2019 ed il 26 settembre 2020 si è sposata presso Villa Giovio Balbiano, a Ossuccio, sul Lago di Como.

Elettra Lamborghini chi è: carriera della concorrente di Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

Elettra Miura Lamborghini è un personaggio televisivo e cantante italiana. Riportiamo di seguito, un elenco con i suoi singoli di maggiore successo:

2018 – Pem Pem

2018 – Mala

2019 – Tócame

2019 – Fanfare (feat. Gué Pequeno)

2020 – Musica (e il resto scompare)

2020 – Hola Kitty (con Bizzey e La$$a)

sempre nel 2020 – La isla (con Giusy Ferreri).

Cos’è Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

Game of Games – Gioco Loco è un programma televisivo italiano di genere game show, in onda dal 31 marzo 2021 in prima serata su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura. Il programma è basato sul format statunitense della NBC Ellen’s Game of Games, ideato e condotto da Ellen DeGeneres.

Il programma va in onda dal 31 marzo 2021 in prima serata su Rai 2. Nato da un’idea di Ellen DeGeneres, il format è stato esportato in diversi paesi del mondo, dove ha riscosso molto successo.

La prima edizione del programma è stata registrata nel mese di dicembre 2020 negli studi Warner Bros di Lisbona.