Elettra Lamborghini in clinica: ecco cosa è accaduto all’ereditiera

ROMA – Prima della finalissima del talent canoro The Voice of Italy, vinto dalla 16enne Carmen Pierri, Elettra Lamborghini è finita in clinica. Diverse settimane fa, la giudice del programma di Rai Due, aveva fatto sapere, dopo accurate analisi del sangue, di avere i valori della bilirubina sballati. La bilirubine, se presente nel nostro organismo in quantità elevate, potrebbe tradursi in un malfunzionamento del fegato. Una condizione che l’ereditiera sta combattendo con una dieta sana e uno stile di vita che non le porti troppo stress.

Ieri Elettra, ha raccontato tramite alcune stories su Instagram, di essersi recata in una clinica privata per un trattamento laser alla pelle, a causa di notevoli macchie sulla pelle dovute proprio allo stress. (fonte INSTAGRAM)