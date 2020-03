Elettra Lamborghini a Striscia la Notizia: Non sono rifatta e ingrasso

ROMA – Elettra Lamborghini è finita nel mirino della rubrica Fatti e rifatti di Striscia la Notizia, che ipotizza che si sia rifatta il naso. La replica della cantante 25enne non si è fatta attendere: “Non ho il naso rifatto e ho messo 5 chili, ho la fame nervosa”.

La Lamborghini dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Musica ha preso parte a diversi programmi televisivi, da Domenica In a L’Assedio di Daria Bignardi. La giovane cantante ed ereditiera ha sempre fatto molta auto-ironia, ma non ha apprezzato le voci false che girano sul suo conto e così dopo che Fatti e Rifatti ha parlato di lei, ha deciso di smentire in prima persona.

Elettra ha così precisato in alcune stories su Instagram che il suo naso non è stato ritoccato per rendere i suoi lineamenti perfetti, anche se ha ammesso di averci pensato ma di aver rinunciato perché non ama i risultati che di solito si raggiungono con la rinoplastica: “Striscia la Notizia ti voglio bene, ma il naso non l’ho mai rifatto”.

In compenso, mentre smentiva le notizie di Striscia la Notizia, davanti a un bel piatto di pasta fumante, ha ammesso di essere ingrassata e di piacersi così com’è: “Ho la fame nervosa, se mi vedete gonfia è perché magno”. E per ora, dice, lei si piace così e non intende cambiare. (Fonte Instagram)