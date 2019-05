Elettra Lamborghini: “Parlo spesso con Dio. Sono un po’ sensitiva”

ROMA – Intervistata dal magazine “Tu Syle”, Elettra Lamborghini in versione inedita parla del suo rapporto con la religione: “Chi mi conosce sa che sono una brava ragazza, quasi una suora, specie da quando mi sono avvicinata alla religione”. Poi la Lamborghini svela di ritrovarsi spesso a parlare con Dio. “Io – racconta – domando e Dio mi risponde, è difficile da spiegare. Credo di essere un po’ sensitiva”. “La spiritualità – continua – è importante. Vado in chiesa, leggo la Bibbia, compro rosari, tanti rosari…”.

D’altronde l’ereditiera, questa volta in una intervista a quotidiano.net, aveva spiegato di andare spesso in Chiesa: “Vado molto spesso in chiesa, ma non ci tengo a farlo sapere troppo. C’è gente che va in tv a dire che è stata a Medjugorje qui, Medjugorje lì… Può darsi che ci vada anch’io, anzi ci andrei volentieri se non fossi troppo presa dal lavoro. Molte mamme delle mie amiche sono molto credenti, può darsi che prima o poi mi aggreghi a uno di quei viaggi che organizzano…”.

Fonte: quotidiano.net, Tu Style.