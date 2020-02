SANREMO – Mancava solo il bacio saffico sul palco dell’Ariston. Ed eccolo arrivare, la serata delle cover giovedì 6 febbraio. protagoniste Elettra Lamborghini e Myss Keta, che si sono esibite in una rivisitazione di Non succederà più, cantata da Claudia Mori proprio al Festival di Sanremo nel 1982

In realtà quello tra le due non è stato un vero e proprio bacio, anche per via del consueto velo di Myss Keta a coprirle metà viso. Ma dopo il twerking all’Ariston dell’ereditiera mercoledì sera non si aspettava che questo avvicinamento simil-saffico ad infiammare il pubblico di Sanremo.

Certo è che il bacio è la cosa più memorabile di una performance che ha deturpato uno dei successi del Festival canoro. Molte le critiche arrivate alle due cantanti sui social, con qualcuno che ha obiettato: “Non succederà più che tornerete a Sanremo”. E Myss Keta che ha replicato: “Non sapete cosa è il punk!”.

Spietata la critica di Gabriele Fazio dell’Agi: “Rischiava di essere il momento musicale più basso della storia musicale della tv di stato, è andata molto peggio. La Lamborghini non è un’artista, la Rai prima la fa coach a The Voice e poi la piazza nel cast del Festival di Sanremo, qualcuno prima o poi, con calma, ci spiegherà il motivo. Nella serata dei duetti, invece di aiutarla con qualcuno che abbia un minimo di cognizione di ciò che sta facendo, le mettono accanto Myss Keta, una cubista e vocalist prestata alla discografia; una performer che ha senso come performer e solo come performer. In pratica l’effetto negativo si raddoppia e chi sta a casa ed è interessato alla musica si sente preso in giro. È o no Sanremo?”. (Fonti: Agi, Festival di Sanremo, YouTube)