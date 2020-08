Elettra Lamborghini si sposa. Ma il coronavirus non è tra gli invitati.

Manca una settimana alle nozze vip dell’Estate 2020, quelle di Elettra Lamborghini con il Dj olandese Afro Jack. Ma la cantante di Musica e il resto scompare è terrorizzata all’idea che il giorno più importante della sua vita si trasformi in un focolaio Covid.

Per questo ha chiesto a tutti i suoi invitati di sottoporsi al tampone prima di partecipare al matrimonio. La data è fissata per il 6 settembre: tre giorni prima gli ospiti dovranno effettuare il test e attendere l’esito negativo per potersi presentare.

In alcune storie su Instagram Elettra Lamborghini spiega che molti colleghi vip, di cui non vuole fare i nomi, sarebbero risultati positivi dopo le vacanze in Costa Smeralda, ma si sarebbero rifiutati di prendere le dovute precauzioni per proseguire indisturbati la loro estate.

La Lamborghini, al contrario, si è detta molto preoccupata per la salute dei suoi invitati: “Di certo non sono contenta di chiedere agli invitati di fare il tampone, ma c’è mia nonna…”.

Gli ospiti dovranno presentarsi a Villa Balbiano, a Ossuccio, con i risultati dei test fatti.

Wedding Planner Enzo Miccio che per l’esuberante Elettra ha scelto di puntare invece su “sobrietà ed eleganza senza effetti speciali”

Testimoni le sorelle gemelle della Lamborghini, Lucrezia e Flaminia e la sua migliore amica Simona. Le fedi sono state acquistate in una gioielleria di via Montenapoleone a Milano.

Annullate le date del tour per il Covid

Del resto Elettra Lamborghini aveva già dato prova di responsabilità quando, all’indomani della calca di Ferragosto per i suoi concerti, aveva annullato le restati date del suo tour.

“Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid… – aveva annunciato – riconosco che non è il momento… ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti”.

Proprio la situazione discoteche in Italia ha riacceso focolai e polemiche. Sono tanti i vip di ritorno dalle vacanze e dai locali della movida ad aver contratto il coronavirus. (Fonte: Instagram).