ROMA – Elettra Lamborghini ha presentato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo il brano “Musica (e il resto scompare)”. Malgrado la posizione in classifica (l’ereditiera si è posizionata 21esima su 23 cantanti in gara ndr), la Lamborghini sembra aver raccolto il favore del pubblico risultando tra le prime clalssificate per quanto riguarda le interazioni sui social.

Lei, come tutti i big in gara, ha avuto un po’ di paura. Come capita in questi casi, la Lamborghini ha dovuto affrontare giornate stressanti. La dimostrazione arriva anche da una foto che la giovane cantante ha voluto pubblicare sui social in cui appare in una versione acqua e sapone, non avendo paura di rivelare le imperfezioni sul viso.

Dopo essere tornata da Sanremo, si è però sottoposta a un trattamento laser per avere di nuovo la pelle perfetta, trattamento che le lasciato momentaneamente dei puntini rossi sulle guance. Nella Stories in cui mostra le sue guance fotografate in primo piano, Elettra ha raccontato il motivo delle sue imperfezioni arrivate improvvisamente al termine del festival: “Ieri ho fatto il laser e sono tutta rossa. Ho mangiato come una scrofa in questi giorni probabilmente per la paura, ma torno in carreggiata suvvia”.

Lo stress sembra averle giocato dei brutti scherzi L’aver abbandonato, se pur per un periodo, l’alimentazione sana ha fatto il resto. Elettra però, non si scoraggia ed è pronta per tornare più in forma che mai. E complimenti al suo coraggio, dato che è sempre più raro trovare vip che abbiano il coraggio di mostrarsi in una versione acqua e sapone.

Fonte: Instagram, FanPage