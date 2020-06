Elettra Lamborghini preoccupata per la perdita di peso: “Non mi stanno neanche più le mutande…”

ROMA – Elettra Lamborghini è preoccupata. Cosa le è successo?

E’ successo che Elettra dice di aver perso troppo peso tanto che ai suoi fan su Instagram racconta: “Non mi stanno più neanche le mutande…”.

“Non pesavo così – dice la Lamborghini – da dieci anni”.

Troppo stress per i preparativi del matrimonio con AfroJack? O troppo stress per l’uscita del nuovo singolo? Chissà.

“Eppure – scrive la Lamborghini – ieri ho mangiato il gelato, l’altra sera il dolce al ristorante. Eppure continuo a dimagrire. Ragazzi, cosa mi sta succedendo?”.

Elettra Lamborghini e il problema ai denti

Nelle ultime ore la Lamborghini ha poi parlato di un suo problema ai denti:

“Ragazzi questo è il mio più grande segreto. Quando mastico faccio rumore. Purtroppo, ho provato a toglierlo e non c’è modo: sentite qua”.

“È terribile – spiega – e sembra dolorosissimo, ma io non sento nulla fortunatamente… però è molesto”.

E ancora: “E niente. Stavo bevendo latte di soia con delle palline dentro, non pensavo facesse questo rumore sempre. Sì, pure quando prendo il latte, va beh… Ho fatto tirare via tutti i denti del giudizio per cercare di diminuirlo, ma niente. Mi hanno detto che dovrei operarmi alla mandibola. Io ho detto: ‘No, grazie’. E poi non c’è neppure la certezza che vada via, per cui sono una ‘ruminate’, ecco…”. (Fonte: Instagram).