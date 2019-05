ROMA – Elettra Lamborghini, giudice del talent canoro The Voice of Italy, ha allarmato i suoi fan tramite alcune Instagram Stories. La Lamborghini ha rivelato che sta affrontando dei problemi legati alla sua salute. L’ereditiera ha infatti svelato di essersi sottoposta ultimamente a delle accurate indagini mediche. Dalle analisi è emerso che la bilirubina, sarebbe “sballatissima”.

La bilirubina è una sostanza di scarto che viene prodotta dalla milza, la quale viene elaborata dal fegato affinché i reni o l’intestino possano espellerla. Un’alto tasso di tale sostanza nell’organismo può tradursi in un malfunzionamento del fegato o può stare a significare che il processo di distruzione dei globuli rossi sia troppo veloce.

L’ereditierà ha confessato: “Ho fatto le analisi del sangue, sentivo che c’era qualcosa che non andava”. Poi ha continuato rivelando di finire spesso in ospedale, ma stavolta non immaginava che la sua situazione fosse grave: “Spesso finisco in ospedale per fare liquidi. I valori sono sballatissimi. Un po’ me lo sentivo, ma non immaginavo così tanto. Sto morendo”.

Elettra ha poi cercato di sdrammatizzare e al momento sta affrontando il problema con una dieta più sana e uno stile di vita che non la stressi troppo: “Sono a dieta, posso mangiare pochissima roba e sono gialla. Produco una marea di bilirubina, devo stare più tranquilla”. (fonte INSTAGRAM)