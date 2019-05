Elettra Lamborghini e i problemi di salute: “Sono molto stanca…”

Blitz dice

Europee 2019, sondaggi col buco: il 40% elettori promette e rimugina di non votare, basta un fremito in un po’ di quel 40% e i risultati divorziano dai sondaggi. Europe 2019, altro buco, nero e immenso: non una proposta, un concreto e sincero che fare nella e della Ue. Si chiede (e si ottiene) voto per fede, non per ragione.