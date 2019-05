ROMA – Elettra Lamborghini è uno dei personaggi più controversi tra i giudici del talent canoro The Voice of Italy. La ricca ereditiera sta riuscendo a farsi strada tra i personaggi più seguiti degli ultimi tempi soprattutto tra i giovani. Negli ultimi giorni, Elettra ha pubblicato sui social uno scatto che ha fatto molto discutere.

La foto dove Elettra si mostra nuda fasciata solo dai suoi lunghissimi capelli, ha ricevuto migliaia di like e di commenti dai follower, ma anche dagli haters, i quali non hanno perso tempo nell’insultare la giovane ereditiera, accusandola del fatto che deve il suo successo solamente al suo conto in banca e al nome che porta. C’è chi però ha iniziato ad insultarla pesantemente anche sul piano fisico, prendendo di mira quei “chiletti di troppo”.

Ultimamente la cantante era stata protagonista anche di alcuni importanti problemi di salute. Di recente infatti, a seguito di alcune indagini mediche, alcuni valori tra i quali la bilirubina, sono risultati eccessivamente sballati. Una condizione inaspettata anche per l’ereditiera la quale dietro una maschera ironica si è mostrata profondamente preoccupata a causa dei risultati delle analisi, i quali potrebbero tradursi in patologie gravi legate ad un malfunzionamento del fegato. (fonte INSTAGRAM)