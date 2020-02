Elettra Lamborghini: “Per chi ho votato? Ecco la verità”

ROMA – Per chi vota Elettra Lamborghini? Anche di questo si è parlato nell’intervista di Daria Bignardi alla cantante. “Sei andata a votare – le ha chiesto Daria Bignardi – il 26 gennaio per le regionali in Emilia?”. “Sono tornata a Bologna – la risposta di Elettra Lamborghini – solo per quello, pensa”.

“E sei contenta dei risultati?” le ha chiesto ancora Daria Bignardi senza però ricevere risposta. In molti però, sui social, hanno notato una smorfia di dissenso. Tanto che alla fine la stessa Lamborghini, poco dopo, sui social è tornata sull’argomento:

“Se avessi voluto dire per chi ho votato l’avrei detto in televisione…non alzate polveroni inutili. Non ho espresso mezza parola. Non pensavo vi aspettaste da me una coscienza politica cosi attiva io faccio musica e twerk per chi non l’avesse capito e il resto scompare!! ps: comunque non ho votato lega se è questo che volete sapere”.

Ma durante l’intervista non si è parlato solo di politica. Capitolo Italia e Miami.

“Io ho una passione per Miami – risponde Elettra Lamborghini – ma devo dire la verità, ultimamente mi sta mancando l’Italia. Alla fine qui sto proprio bene. Si mangia bene, siamo simpatici e abbiamo tanto da farci invidiare”.

Fonte: L’Assedio, Instagram.