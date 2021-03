“Sto male”, dice Elettra Lamborghini a Mara Venier durante l’intervista a Domenica In. Elettra Lamborghini infatti si è presentata in studio, ospite del consueto programma domenicale di Rai Uno, con il colpo della strega che le ha bloccato la schiena.

Quando è entrata in studio infatti Mara Venier ha notato che Elettra Lamborghini camminava piano e irrigidita. Così la stessa Lamborghini ha spiegato: “Ho preso il colpo della strega questa mattina, però ci tenevo a venire da te e sono venuta lo stesso. Non mi posso muovere”.

Elettra Lamborghini e l’intervista a Domenica In

L’intervista è comunque andata avanti per un po’ prima che Mara Venier decidesse di interromperla. A proposito del matrimonio con Afrojack Elettra Lamborghini ha detto: “Il Covid non ha aiutato nell’organizzazione del matrimonio, ho invitato poca gente e ho fatto fare a tutti il test. Mi sento molto fortunata. Con lui ho la fortuna di poter dire e fare quello che mi pare. Non avrei mai pensato di sposarmi a 26 anni. Ma lui è una persona talmente buona che non avrei mai pensato alla carriera, rinunciando a uno come lui”.

“È una persona di cuore con cui posso parlare di qualsiasi cosa – ha proseguito-. È un po’ come un amore tra madre e figlio. C’è anche tantissima passione. È tutto perfetto, non c’è niente che non va. Uno cerca la perfezione, quando ce l’hai è inutile cercare altro. Di certo ci sono cose del mio passato di cui mi pento, tipo alcune cose che ho detto. Ogni tanto dico un po’ di stronz**e. Io sono una bonacciona. Mia madre dice che sono una suorina. Soprattutto ora, che sono maritata”.

Mara Venier chiude l’intervista

Prima Elettra Lamborghini dice: “Come è accaduto? Alle sei del mattino mi sveglio e mi sono sentita incriccata. Solo che non riesco più a muovermi. È venuto anche l’osteopata, mi ha scrocchiata tutta. Mi ha messo l’artiglio del diavolo. Gioia sto malissimo”. Mara Venier ha attivato subito il medico che è presente dietro le quinte: “Abbiamo un medico, se vuoi te la faccio io la puntura, sono bravissima. Io me le faccio da sola”.

Poi però vedendo la sofferenza di Elettra Lamborghini Mara Venier ha deciso di chiudere l’intervista dicendo: “C’è il medico che ti aspetta, mi dispiace vederti così. Non voglio trattenerti di più perché mi sento in imbarazzo. Tornerai e faremo una bella chiacchierata. Il medico è pronto con il punturone. Vedo che stai soffrendo e non voglio essere invadente. C’è il medico pronto e ti darà qualcosa”.