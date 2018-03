ROMA – “I risultati sono inequivocabili: hanno vinto il M5S e la Lega. A Sanremo avevo detto a Mario Orfeo ‘se vince il toy boy di Orietta Berti (ovvero Luigi Di Maio), non è che ti mandano via?’. E ora il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo mi dice che non arriva a giugno e non mangia l’anguria”. Fiorello, in diretta su Radio Deejay, commenta l’esito delle elezioni e si pone una fondamentale domanda sul futuro del dg Rai: “E ora come faccio?”.

“Non faccio più lo show? Mi avevano convinto il direttore di Rai1 Teodoli e Orfeo a tornare in Rai. Avevo preso accordi con loro. Non è che ora, amici del M5S e della Lega, mi toccherà andare a trattare con Elisa Isoardi? La stimo come conduttrice e fidanzata di Salvini, ma non è che diventa dg?”.