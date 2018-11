ROMA – L’incontro tra Jane Alexander e Elia Fongaro ieri sera al Grande Fratello Vip 3 ha lasciato perplesse molto persone. La storia d’amore più intensa e sorprendente, sembra resistere anche alla lontananza, dopo l’eliminazione dell’ex Velino. Tanta passione però non convince Alfonso Signorini, che incalzato da Ilary Blasi ha detto la sua durante la diretta dell’ultima puntata del reality.

“Sono stravolto dalla commozione”, e ovviamente non ha alzato nemmeno un sopracciglio.

Questa mattina a Mattino 5, Federica Panicucci ha aperto un dibattito proprio sulla reunion dei due innamorati. In molti non hanno creduto alla sincerità del velino di Striscia la notizia, considerato troppo freddo durante l’incontro con la conduttrice di Mistero. Nessuno invece è sembrato perplesso sull’autenticità dei sentimenti dell’attrice che è apparsa visibilmente emozionata durante l’incontro con Fongaro. Francesco Moser ha commentato così l’atteggiamento di Elia:

“È intrappolato nella recitazione di questa parte”.

L’opinionista ha sottolineato che Fongaro, a sua detta, sta fingendo e non è realmente preso da Jane Alexander. Il 27enne veneto è apparso infatti molto freddo, distaccato e troppo silenzioso ieri in puntata, a differenza della compagna. Il pensiero di Mogol su Fongaro in queste settimane è stato avanzato anche da Alessandro Cecchi Paone e Francesco Monte all’interno del reality. Il conduttore e l’ex tronista hanno evidenziato che l’interesse di Elia per Jane sarebbe finto, mentre l’attrice sarebbe realmente attratta da Fongaro.