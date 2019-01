ROMA – L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” Elia Fongaro ha tradito Jane Alexander? A “Pomeriggio 5”, l’ex fidanzata di Elia, Elisa Scheffler, lancia la notizia bomba: “Io e Elia abbiamo fatto l’amore quando è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip”. In studio si scatena il panico. Prende la parola anche il modello Roger Garth che rincara la dose: “Si dice che abbia 30 amanti. Una a Verona, di cui ho le prove”.

Barbara D’Urso cerca di placare gli animi ma Francesca De Andrè, la nipote di Fabrizio De Andrè, anche lei presente in studio, rincara ancora di più, se possibile, le accuse: “Ha tante amanti e dicono che… non siano solo ragazze”.

Al momento Elia Fongaro non voluto replicare alle accuse. Anzi. In questi giorni ha pubblicato delle stories su Instagram in cui mostra i bei momenti passati a Roma in compagnia proprio di Jane Alexander. Per sapere la verità non resta che aspettare le prossime puntate.