ROMA – Dopo essersi lasciata alle spalle il Prati-gate, Eliana Michelazzo si dà ad una nuova vita nel mondo della musica e lancia il suo primo singolo.

La ex agente dei vip frequente ospite di Live – Non è la D’Urso, salita alla ribalta delle cronache rosa per la sua presunta relazione con un inesistente Simone Coppi, ha messo da parte la propria agenzia di management ed è passata a fare non più ospitate in tv ma nelle discoteche. E adesso sta per lanciare il suo singolo, con il featuring di The Gambler. Il brano sarà disponibile da venerdì 29 novembre in tutti i digital stores, Spotify, iTunes, Apple music, Youtube. Si intitola Riparto da me e, dal testo, sembra parlare proprio della fantomatica storia con Simone Coppi.

Il progetto è stato annunciato dalla stessa Michelazzo con un post su Instagram: “Non riesco ad esprimervi esattamente ciò che provo in questo momento, un mix di gioia ed adrenalina. Sono felice e fiera di questo progetto e non vedevo l’ora di condividerlo con VOI. Voi che mi avete sostenuta sempre e comunque!”. (Fonte: Instagram)