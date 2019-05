ROMA – Eliana Michelazzo sarebbe dovuta essere presente durante la diretta del Grande Fratello andata in onda ieri sera, ma l’agente di Pamela Prati non si è presentata, come svelato da Barbara D’Urso. La donna infatti, aveva richiesto alla conduttrice del reality, di poter entrare all’interno della Casa dopo lo scandalo del finto matrimonio tra la Prati e Marco Caltagirone. Una scelta che per molti era solo una strategia per evitare tutte le responsabilità e le domande che sarebbero arrivate dopo la sua intervista a Live Non è la D’Urso, dove ha confessato che “Marco Caltagirone non esiste”. Puntata che andrà in onda domani sera, mercoledì 22 maggio.

Nonostante la produzione e Mediaset abbiano rifiutato la richiesta, Eliana Michelazzo non si è presentata durante la diretta del Grande Fratello e pare che il motivo sia un malore. A svelare il tutto una sua amica, Selvaggia Roma, che l’ha soccorsa: “Siamo con te, fino alle 3 di notte eri sfinita tra le mie braccia. Tutto questo sarà un brutto sogno. Ora devi pensare a te” ha scritto su Instagram. “Ragazzi grazie, davvero grazie. Mi sono ritrovata a soccorrere un’amica nel cuore della notte con il mio compagno. E non si può immaginare il dolore, nel vedere un’amica in condizioni davvero critiche. Ti distrugge sapere di non poter contare su nessuno. La sensazione di non aver la terra sotto i piedi, di non sapere più come reagire o ragionare. Sarà un tragitto lungo per Eli”.

Infine Selvaggia ha concluso: “L’importante è che riesca a stare bene psicologicamente e che riesca a dissociarsi da quella vita che pensava fosse reale, per una grande mancanza di affetto”. (fonte INSTAGRAM)