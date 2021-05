Chi è Elio Germano età, altezza, moglie Valeria, figli, vita privata, chi è il padre? Vero nome, biografia e carriera dell’attore. Il film con più candidature ai David di Donatello è “Volevo nascondermi”, con Elio Germano. Quindi l’attore è uno dei protagonisti della serata.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Elio Germano

Germano è nato a Roma il 25 settembre 1980 (età 40 anni). E’ alto 173. Non abbiamo alcuna informazione sul suo peso. Sappiamo invece che non utilizza nomi d’arte. Infatti è noto con il suo nome di battesimo. Elio Germano è un attore e regista teatrale italiano. Nel corso della sua carriera, ha ottenuto, tra gli altri premi, tre David di Donatello per il miglior attore protagonista per Mio fratello è figlio unico, La nostra vita e Il giovane favoloso.

La moglie Valeria, i figli: vita privata di Elio Germano

Elio Germano è sposato con una donna di nome Valeria. Il suo cognome non è noto perché non fa parte del mondo dello spettacolo. E’ una maestra di sostegno. L’attore ha due figli. Anche di loro si sa pochissimo perché l’attore è molto riservato sulla sua vita privata. Preferisce parlare unicamente del suo lavoro.

Elio Germano, chi è il padre? Giovanni e il suo “Cammina Molise”

Elio Germano nasce a Roma nel 1980 da una famiglia originaria di Duronia (in provincia di Campobasso). Il papà, Giovanni Germano, è l’ideatore del progetto “Cammina Molise”. A dimostrazione del suo forte legame con il territorio d’origine. Che cos’è Cammina Molise? E’ un progetto culturale attraverso il quale si portano i turisti alla scoperta della natura molisana e dei borghi più belli presenti nel territorio.