L’attore Elio Pandolfi, doppiatore storico di Carosello, è morto questa notte. Lo ha appreso l’agenzia ANSA da fonti della famiglia: Pandolfi, 95 anni, si è spento nella sua casa di Roma. Elio Pandolfi era nato a Roma da una famiglia numerosa, terzo dei quattro figli di Saturno Pandolfi. Aveva un fratello di nome Piero, e due sorelle, Maria Luisa, detta Marisa, deceduta nel 1943 a 23 anni, e Lucilla.

La vita di Elio Pandolfi

Diplomatosi all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, debuttò a Venezia nel 1948 come mimo-ballerino in Les malheurs d’Orphée di Milhaud. Nello stesso anno entrò con Orazio Costa al Piccolo Teatro di Roma. Elio Pandolfi è stato un doppiatore molto attivo all’interno di Carosello, dando voce a una serie di personaggi animati. Soprattutto della Paul Film di Paul Campani. In particolare era la voce di Toto del duo Toto e Tata.

Negli anni settanta, tra gli impegni teatrali (Alleluja brava gente di Garinei e Giovannini, 1970; Le femmine Puntigliose Goldoni. Regia di Giuseppe Patroni Griffi (1977) Il vizietto di Salce, 1979) e televisivi (vari spettacoli e romanzi sceneggiati), continuò a partecipare ad alcune trasmissioni radiofoniche come Il fischiatutto (1971) e Lei non sa chi sono io! (1972).

La filmografia di Elio Pandolfi

Questi i film in cui ha recitato Elio Pandolfi: