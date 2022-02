Elisa Balsamo chi è, età, altezza, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera. La ciclista Elisa Balsamo è ospite questa sera 3 febbraio del Festival di Sanremo. Il Festival è in onda su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Elisa Balsamo

Elisa Balsamo è nata a Cuneo il 27 febbraio del 1998. Ha 23 anni. E’ alta 165 cm. Fin dalla categoria Juniores dimostra una notevole poliedricità che le permette di vincere sia su strada che in pista. Nel 2015, in pista, vince il titolo mondiale dello scratch L’anno successivo fa suoi i titoli iridati dell’omnium e dell’inseguimento a squadre Juniores, oltre al titolo europeo Elite nell’inseguimento a squadre in quartetto con Simona Frapporti, Tatiana Guderzo e Silvia Valsecchi.

Fidanzato, Instagram, dove vive, vita privata di Elisa Balsamo

La Balsamo è legata sentimentalmente al ciclista Davide Plebani. Durante un’intervista ha dichiarato: “Da quando l’ho conosciuto la mia vita è cambiata, ci completiamo in modo perfetto e lui riesce a farmi dare quel qualcosa in più anche quando sono in bicicletta”. La ciclista vive a Sarnico, sul lago d’Iseo. Profilo Instagram: elisa.balsamo.

Tra i suoi idoli c’è Alex Zanardi: “Ho sempre avuto un’ammirazione totale per Alex Zanardi, non ci sono parole per descriverlo”, ha dichiarato durante un’intervista al Corriere della Sera.

La carriera di Elisa Balsamo

Velocista, su strada nel 2016 a Doha si è laureata campionessa del mondo in linea nella categoria Juniores. Attiva tra le Elite dal 2017, nel 2020 ha vinto il titolo europeo in linea Under-23 e nel 2021 si è laureata campionessa del mondo Elite durante i mondiali disputati nelle Fiandre. Attiva anche su pista, vanta in palmarès da Elite un argento e tre bronzi ai mondiali, oltre a quattro titoli europei e all’oro nell’inseguimento a squadre ai Giochi europei 2019.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI ELISA BALSAMO