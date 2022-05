Elisa chi è, età, dove è nata, marito, figli, vita privata, Sanremo, biografia e carriera

Chi è Elisa: età, dove è nata, marito, figli, vita privata, Sanremo, biografia e carriera della cantante che oggi sarà ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, in onda su Rai1.

Dove e quando è nata, età, biografia di Elisa

Elisa Toffoli, nota come Elisa, è nata a Trieste il 19 dicembre del 1977. Ha 43 anni. Fin da bambina si dedica alla musica, oltre che alla danza, alla pittura e alla recitazione. All’età di undici anni scrive i suoi primi testi e compone melodie e a tredici anni, alternando il lavoro di sciampista nel negozio di parrucchiera della madre, comincia a esibirsi come corista, cantante e musicista in vari gruppi locali. A sedici anni incontra a un provino Caterina Caselli che impressionata dalla sua voce e dai suoi testi, un anno dopo le concede la possibilità di firmare il suo primo contratto discografico con la Sugar Music.

La carriera

Per la cantante il successo arriva a 19 anni con l’album d’esordio Pipes & Flowers, ma la notorietà al grande pubblico arriva a 23 anni grazie alla vittoriosa partecipazione al Festival di Sanremo 2001 con la canzone Luce (tramonti a nord est). In oltre venti anni di carriera, dopo la realizzazione di dieci album in studio, sei compilation, due album dal vivo, quattro album video, settantatre singoli e altrettanti video musicali, la cantante ha venduto oltre 5,5 milioni di dischi certificati da M&D e FIMI, riscuotendo successo anche in Europa e in Nord America.

Nel 2013 il brano Ancora qui, colonna sonora del film di Quentin Tarantino Django Unchained, scritta da Elisa e composta da Ennio Morricone, ha fatto parte delle settantacinque canzoni tra cui sono state scelte quelle candidate all’Oscar alla miglior canzone originale.

Marito, figli e vita privata di Elisa

La cantante inizia una relazione con il suo chitarrista, Andrea Rigonat, e con lui ha due figli: Emma Cecile, nata nel 2009 e Sebastian, nato nel 2013. La coppia decide di sposarsi nel 2015. “Avrei avuto paura a sposarmi subito, senza conoscere abbastanza profondamente l’altro. È stato un giorno magico, talmente bello che era quasi surreale”, ha dichiarato la cantante in un’intersita a Vanity Fair.