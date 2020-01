ROMA – Ancora una notizia di gossip nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ancora una volta su Elisa De Panicis. Qualche puntata fa, Alfonso Signorini aveva detto che era fidanzata con Theo Hernandez del Milan, questa volta l’ha accostata ad un altro calciatore, a Maxi Lopez. Immediata la replica di Wanda Nara, che era anche lei in studio nelle vesti di opinionista: “Andiamo bene, adesso ho anche le corna…”.

Battuta che fa riferimento al suo precedente matrimonio con Maxi Lopez. Durante la puntata, Elisa De Panicis non ha smentito questa notizia di gossip, si è limitata a sorridere ma poche ore dopo ha negato ogni relazione sentimentale con Maxi Lopez attraverso alcune storie pubblicata su Instagram.

“Ci tengo a sottolineare che Maxi Lopez è solo un amico. Ieri ridevo solo perché a volte si dicono delle cose così assurde, pur di parlare. E quindi faccio una risata (i biondi non sono proprio il mio genere!). Mai stata con Maxi Lopez, l’ex della Wanda Nara”.

La scorsa estate, Maxi Lopez è tornato in Italia per vestire la maglia del Crotone in Serie B. Fino a questo momento, è sceso in campo sette volte segnando un gol. Lo ha fatto per stare più vicino ai suoi figli. Una scelta che è stata approvata anche da Wanda Nara.