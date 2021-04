Elisa D’Ospina chi è, età, altezza, misure, marito e vita privata della modella curvy di Detto Fatto

Chi è Elisa D’Ospina, età, altezza, misure, marito e vita privata della modella curvy tra i protagonisti della trasmissione Detto Fatto condotta da Bianca Guaccero e in onda su Rai Due.

Età, altezza e misure di Elisa D’Ospina

Elisa D’Ospina nasce a Vicenza il 3 dicembre del 1983, è del segno del sagittario e ha 37 anni di età. E’ alta un metro e ottanta centimetri, pesa più di 70 kg e indossa la taglia 48. Ha occhi e capelli castani. Laureata in Scienza della Comunicazione, prosegue gli studi specializzandosi in Psicologia all’Università di Macerata.

Elisa ha vissuto il problema del fisico in prima persona: quando era giovane è stata vittima di bullismo e di prese in giro a causa del suo aspetto. Anche per questo motivo oggi è molto impegnata in diverse campagna sull’accettazione del proprio aspetto fisico.

La carriera di Elisa D’Ospina

La sua carriera, oltre alla passerella, l’ha portata anche a diventare conosciuta in televisione: diventa ospite fissa del programma Detto Fatto su Rai 2, all’interno del quale comincia ad occuparsi dello spazio moda. Quando alla conduttrice Caterina Balivo subentra Bianca Guaccero, nel 2018, Elisa rimane nel suo ruolo.

Nel 2016 entra a far parte della giura tecnica di Miss Italia e grazie soprattutto a lei, quell’anno al secondo posto si piazza una modella curvy, Paola Torrente. Inoltre, Elisa ha anche scritto un libro, Una vita tutte curve, dove la modella racconta la sua vita personale.

La vita privata di Elisa D’Ospina

Il marito di Elisa D’Ospina è Andrea Alessandrini Gentili: i due hanno una relazione da tantissimo tempo. Ecco cos’ha dichiarato Elisa D’Ospina a Vanity Fair: “Il primo fidanzatino l’ho avuto a cinque anni e a 15 ho scoperto il sesso e le sue gioie. Fare l’amore per me è un toccasana: mi mette di buonumore e mi dà energia. Ecco perché in una relazione di coppia non potrei mai rinunciare al sesso”.