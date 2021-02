Elisa Isoardi a l’Isola dei Famosi 2021 svela: “Mio fratello vive senza gas e tv. Sto imparando molto da lui”

Elisa Isoardi è una delle concorrenti che dal 15 marzo faranno parte del cast dell’Isola dei Famosi 2021.

Dopo un rincorrersi di indiscrezioni, la conferma ufficiale è arrivata dalla stessa conduttrice in unìintervista in cui ha svelato di avere un fratello eremita da cui sta imparando molto.

Il reality partirà su Canale 5 il 15 marzo. Gli altri nomi che si conoscono al momento, oltre a Elisa Isoardi, sono quelli ufficializzati da FanPage: Vera Gemma, Brando Giorgi e Drusilla Gucci.

Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi 2021: per prepararsi all’avventura è tornata a casa

La Isoardi ha raccontato i motivi che l’hanno spinta a partecipare al reality condotto da Ilary Blasi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Per preparasi a questa nuova sfida, Elisa è tornata nel paesino dove è nata, Monterosso Grana, 500 abitanti in montagna in provincia di Cuneo.

Qui andò via a 16 anni: “Da piccola per me i giochi erano andare al fiume o saltare nel fieno. Stavo sempre all’aria aperta… tutte cose che spero mi torneranno utili ora”.

“Sto passando la quarantena prima della partenza dai miei: mi sveglio con il sole e vado a letto quando tramonta, vivo al ritmo della natura”.

La Isoardi: “Sull’Isola voglio portare un po’ di mio fratello”

Elisa Isoardi racconta che sull’isola vuole portare un po’ di suo fratello: “Sull’Isola voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io. Ma allo stesso tempo voglio portare un po’ di mio fratello”.

La conduttrice racconta dello stile di vita intrapreso dal fratello maggiore: “Ha sette anni più di me. Lui vive da eremita, in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna”.

“Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna. Persone grintose, che lavorano sodo. Io e lui appartenevamo a due mondi all’opposto ma questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco”, ha confidato.

Ora spera che lo stile di vita del fratello le sia d’insegnamento: “Mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare”.

“Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò”.

Elisa Isoardi: “Ecco perché partecipo all’Isola”

Da cosa nasce la scelta di partecipare a un reality? Per lei, quello che sta vivendo è un momento decisivo: “La chiave è trasformare un’opportunità di lavoro in un’opportunità di vita”.

“Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola. Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria”.

Capitolo tv. Addio alla Rai? La Isoardi spiega: “Come dico sempre ai miei autori, ragioniamo su un blocco per volta. Voglio farmi sorprendere e andrò dove sentirò che è giusto andare”.

“In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere”.