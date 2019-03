ROMA – Elisa Isoardi non sta più con Matteo Salvini e si fa vedere in giro col produttore Alessandro Di Paolo. Nelle scorse settimane circolavano voci su una presunta finta separazione tra la Isoardi e Salvini con la conduttrice che aveva dichiarato di soffrire per la mancanza del vicepremier. Ora però, come dimostrano le immagini che cicolano in questi giorni in Rete e sui giornali di gossip, i due avrebbero dei nuovi fidanzati.

Salvini si fa vedere insieme a Francesca Verdini: il ministro dell’Interno e la sua nuova compagna sono stati avvistati mano nella mano al cinema durante l’anteprima del film Dumbo. Ora anche Elisa Isoardi si fa vedere insieme ad un nuovo uomo: si tratterebbe del produttore Alessandro Di Paolo. La prima foto dei due l’aveva pubblicata il settimanale Diva e Donna e mostrava i due che si baciavano.

Stavolta è Chi che mostra delle foto meno esplicite, che documenterebbero un breve soggiorno a Rieti della neocoppia. Il settimanale diretto da Signorini assicura che i due hanno trascorso la notte insieme in un bellissimo hotel dopo aver cenato al ristorante. Il mattino seguente, Elisa e Alessandro avrebbero pranzato insieme e passeggiato in un parco prima di tornare a Roma a bordo di due auto separate, mossa utile probabileemente a depistare i paparazzi sempre in agguato.

Alessandro Di Paolo, su Chi viene descritto come un giovane produttore molto ricco che non ama particolarmente apparire in pubblico. Sempre secondo Chi, l’uomo sarebbe molto invaghito della conduttrice Rai: pare che lo segua ovunque, anche quando la Isoardi va a trovare gli chef che lavorano con lei a “La prova del cuoco”.

Isoardi al momento non conferma nulla, a differenza di quello che aveva fatto quando iniziò la relazione con l’attuale vicepremier leghista. Staremo a vedere gli sviluppi nelle prossime settimane.

Fonte: Chi