ROMA – Secondo quanto scrive Dagospia, Elisa Isoardi avrebbe lasciato Alessandro Di Paolo, l’imprenditore con cui era stata paparazzata più volte negli ultimi tempi.

Dopo la relazione con Di Paolo e la lunga storia con Salvini durata all’incirca cinque anni, la bella conduttrice sarebbe ora di nuovo single. Scrive Dagospia: “Pare che la conduttrice sia tornata a frequentare gli amici del cuore che le stavano accanto prima della liaison con il giovane imprenditore”.

C’è però qualcosa che non quadra in quello che racconta Dagospia. La Isoardi ha infatti pubblicato un post su Instagram in cui scrive: “C’è qualcuno che mi vuol bene, che tutte le mattine pensa a me, che mi aiuta e mi segue, che non mi fa pesare i suoi problemi e mi ascolta. Sembra quasi una favola ma persone così esistono. Allora pensi che una così ne vale dieci di quelli che fanno finta di starti accanto”.

Il messaggio può essere interpretato in vari modi. Che sia Alessandro Di Paolo l’uomo a cui si riferisce la conduttrice? Che sia invece un nuovo amore? Le affermazioni di Dagospia però parlano chiaro: “Arrivata al capolinea la love story“. Quale sarà la verità allora? La Isoardi trascorrerà un’estate da single o avrà accanto una persona?

Fonte: Dagospia