Elisa Isoardi: “Ammiratori? Tanti. Anche insospettabili…”

ROMA – Elisa Isoardi è la protagonista dell’ultima copertina del settimanale “Gente”. La Isoardi in copertina è audace come non mai (qui la copertina). ““E’ un momento buono – racconta – di serenità, di stabilità. Mi sento libera di fare ciò che voglio…”.

“Ho ripreso in mano la mia vita – continua – dopo un periodo personale non semplice, di scelte e cambiamenti”.

“Ne sono uscita. Da sola – aggiunge la Isoardi – Mi sono riscoperta coraggiosa e con una forza che non immaginavo di avere. Oggi sono fiera e forse traspare”. E parla apertamente anche del suo amore finito per Matteo Salvini. “La solitudine all’interno della coppia mi ha portato a chiudere. Mi sono fatta molte domande, ho cercato di capire se e dove avessi sbagliato. Prendere decisioni, seppur complesse e sofferte, porta a una crescita e io oggi se mi guardo allo specchio mi vedo più donna, più saggia”.

E’ schietta, spontanea, una bellezza vera e mediterranea. “Sono una buona forchetta… – ammette – Comunque, ho smaltito tre chili, gli altri due preferirei mantenerli, tonificando il corpo, perché rendono il mio viso più armonico, disteso. Non sono mai stata schiava né dello specchio né della bilancia, perché ho sempre puntato su ciò che va dal collo in su…”.

“Ogni donna dovrebbe essere orgogliosa di se stessa, anche se ha qualche chilo in più. Non sono una modella ci sta che in una quaranta non ci entri” spiega Elisa che nel servizio di Gente è irresistibile.

Per ora si professa single, ma gli ammiratori ovviamente non mancano. “Ci sono e sono tanti. Anche insospettabili. Per il momento però sto bene con me stessa”.

Fonte: Gente.