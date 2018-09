ROMA – Sorpresa per Elisa Isoardi ad una settimana dall’esordio della sua edizione de La Prova del cuoco su Rai1. Negli studi è andata a trovarla proprio Antonella Clerici, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] conduttrice storica del programma culinario.

La compagna di Matteo Salvini ha subito postato la foto su Instagram, a smentire anche le voci che, negli ultimi mesi, hanno più volte parlato di una presunta rivalità tra le due, insinuando che Isoardi sia arrivata a prendere il posto di Clerici anche per le sue conoscenze in politica.

Tutta invidia, pare voler dire la bella Elisa in questa foto postata su Instagram. Le due sorridono e sembrano molto affiatate. Del resto Antonella Clerici ha più volte spiegato di aver deciso, seppur a malincuore, di lasciare il programma quotidiano di Rai 1 per trasferirsi in Piemonte, a vivere insieme al compagno Antonio Garrone e la figlia Maelle.