ROMA – Elisa Isoardi potrebbe passare dalla cucina della Prova del cuoco alle danze nello studio di Ballando con le stelle, almeno per una notte. Sarebbe questo il sogno di Milly Carlucci, secondo quanto scrive Alberto Dandolo nelle sue Pillole di gossip sul settimanale Oggi.

Secondo Dandolo la storica conduttrice Rai avrebbe già preso contatti per chiedere la presenza di Lady Salvini nel suo programma del sabato sera, da sempre foriero di grandi ascolti.

“In Rai si mormora che il sogno di Milly Carlucci sia quello di avere Elisa Isoardi nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle”, scrive dandolo sulla rivista Oggi. “La nuova regina di ‘La prova del cuoco’ pare ne sia molto onorata: nutre molta stima nei riguardi dell’inossidabile Milly”.

Al momento, però, la partecipazione di Isoardi è ancora in forse. E in ogni caso non è chiaro se la neo-conduttrice della Prova del cuoco potrebbe partecipare come concorrente vera e propria o solo come ballerina di una notte. Ma l’ipotesi di vederla danzare in Rai non pare così lontana.