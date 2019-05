ROMA – Prima della pausa del fine settimana, venerdì 17 maggio è andata in onda su Rai Uno l’ultimo appuntamento settimanale de La prova del cuoco, il cooking show che ormai tutti conosciamo e che è condotto da Elisa Isoardi, l’ex fidanzata di Matteo Salvini.

La padrona di casa, durante la puntata è scoppiata a piangere. E’ accaduto nella seconda parte della trasmissione, quella dedicata alla gara dei cuochi. Elisa Isoardi ha fatto vedere al pubblico un videomessaggio mandato da Cesare Bocci, il noto Mimì di Montalbano.

Bocci era circondato da tantissimi bambini di colore all’interno di un centro d’accoglienza. L’artista ha lanciato un appello per sostenere la campagna di”Save the children”, chiedendo al pubblico di mandare un SMS al numero 45533. Dopo il messaggio dell’attore, alcuni piccoli hanno gridato in italiano “Ciao Elisaaa!” Elisa Isoardi, per l’emozione non è riuscita a trattenere le lacrime: i telespettatori presenti nello studio Fabrizio Frizzi di Roma hanno applaudito. Lei ha detto: “Scusate. Mi sono emozionata… Fatelo, sostenete Save the children!”.

Fonte: Rai