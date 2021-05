Elisa Isoardi chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Salvini, compagni, vita privata, Instagram. La conduttrice televisiva Elisa Isoardi sarà ospite questa sera 20 maggio al late show di Lorella Boccia Venus Club. Il programma andrà in onda in seconda serata su Italia 1 dalle 23:30.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi è nata il 27 dicembre del 1982 a Cuneo. Ha 38 anni. E’ alta 175 cm. Nel 1998 si affaccia al mondo dello spettacolo vincendo il titolo di Miss Fragola. Nel 2000 partecipa al concorso di Miss Italia in qualità di “Miss Valle D’Aosta” e si aggiudica la fascia di “Miss Cinema”. Nello stesso anno si trasferisce a Roma per studiare recitazione, diplomandosi in Teatro drammatico. Dal 2001 al 2003 partecipa a diverse produzioni teatrali.

Si è trasferisce a Milano per intraprendere la carriera di modella. Posa per una campagna fotografica di Brooksfield, sfila per il Marchese Coccapani, per Max Mara e per Carlo Pignatelli. Profilo Instagram: Elisa Isoardi (@elisaisoardi).

Matteo Salvini, Matteo Placidi, Alessandro Di Paolo, Giorgio Panariello: compagni, vita privata di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi non ha figli. Dal 2014 al 2018 ha avuto una relazione con il leader della Lega Matteo Salvini. Nel 2017 la conduttrice viene fotografata ad Ibiza con l’avvocato Matteo Placidi mentre si baciano. Dopo la relazione con Salvini la Isoardi, nel 2019, viene fotografata con l’imprenditore Alessandro di Paolo. In un’intervista del 2020 dichiara: “Lui c’è sempre e ci sarà, prima di tutto resta un caro amico”. Durante un’intervista a Il Venerdì di Repubblica, la conduttrice afferma di aver avuto una relazione con l’attore Giorgio Panariello, cui sarebbe stata legata per otto mesi.

La carriera televisiva di Elisa Isoardi

Nel 2005 entra in Rai come inviata nella trasmissione Guarda che luna, condotta da Massimo Giletti e Hoara Borselli. Nel 2007 conduce il Festival di Castrocaro insieme a Massimo Giletti e presenta la trasmissione pomeridiana di Rai 1 Effetto Sabato.

Dal 2008 le viene affidata la guida del programma del mezzogiorno di Rai 1 La prova del cuoco, sostituendo Antonella Clerici. Dal 2010, in seguito al ritorno di Antonella Clerici a La prova del cuoco, le viene affidata la conduzione del programma domenicale Linea verde. Insieme a Pupo, nel 2011, conduce Miss Italia nel mondo.

Nella stagione televisiva 2018/2019 torna a condurre La prova del cuoco su Rai 1. Dopo la chiusura del programma, nel 2020, partecipa come concorrente alla quindicesima edizione di Ballando con le stelle in coppia con il ballerino Raimondo Todaro. Partecipa come concorrente anche alla quindicesima edizione de L’isola dei famosi.