Elisa Isoardi chi è, età, altezza, ex Matteo Salvini, figli, vita privata, il caso bikini all’ Isola dei Famosi, vero nome, biografia e carriera (foto Ansa)

Elisa Isoardi chi è, età, altezza, ex Matteo Salvini, figli, vita privata, il caso bikini all’ Isola dei Famosi, vero nome, biografia e carriera della conduttrice televisiva. La Isoardi sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo. Programma tv condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 dalle ore 15.30.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Elisa Isoardi

La Isoardi è nata a Cuneo il 27 dicembre 1982 (età 38 anni). E’ alta 178 cm per un peso forma di 64 kg. Questo è il suo vero nome, non utilizza nomi d’arte. Nemmeno soprannomi. E’ una conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Di recente ha partecipato a Ballando con le Stelle e all’Isola dei Famosi.

L’ex Matteo Salvini, i figli: vita privata di Elisa Isoardi

Dal 2014 al novembre 2018 ha avuto una relazione con il leader della Lega Nord Matteo Salvini.

Dopo la fine della storia con Salvini, nel 2019 Elisa Isoardi ha frequentato per qualche tempo l’imprenditore Alessandro Di Paolo; la showgirl aveva confermato la relazione, ma dopo qualche tempo ha annunciato la loro separazione. Attualmente, dovrebbe essere single. Non dovrebbe avere figli.

Elisa Isoardi e il caso del bikini all’Isola dei Famosi

Durante le prime settimane del reality show, la Isoardi non ha mai indossato il bikini. Si faceva riprendere dalla telecamere sempre con il costume intero. Molti si sono chiesti il perché. Lo ha spiegato la stessa Isoardi a “Tv Sorrisi e canzoni“: “E’ stata una questione di educazione – dice -, lo trovo più consono per ciò che sono e per la mia età”.