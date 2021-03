Elisa Isoardi chi è: Isola dei Famosi, Instagram, compagno, figli, vita privata, Matteo Salvini

Elisa Isoardi chi è? Elisa Isoardi sarà una dei concorrenti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

Ex conduttrice de La Prova del Cuoco, ex modella e concorrente di Miss Italia 2000, Elisa Isoardi ha anche occupato le pagine di cronaca rosa per la sua relazione con l’ex vicepremier e ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini (con cui è stata dal 2015 al 2018).

Nata in provincia di Como il 27 dicembre 1982, nel 2000 Elisa Isoardi partecipò al concorso di Miss Italia in qualità di “Miss Valle D’Aosta” e si aggiudicò la fascia di “Miss Cinema”.

Elisa Isoardi chi è, da Miss Italia alla Prova del Cuoco

In seguito si traferì a Milano dove lavorò come modella. Nel 2005 tornò a Roma entrando in Rai come inviata nella trasmissione Guarda che luna, condotta da Massimo Giletti e Hoara Borselli.

Dal 15 dicembre 2008 le fu affidata la guida del noto programma di Rai 1 La prova del cuoco, sostituendo Antonella Clerici che ha abbandonò la trasmissione per portare a termine la sua gravidanza. La Isoardi fu poi confermata anche per l’anno successivo.

Terminata la conduzione de La prova del cuoco con la chiusura del programma a giugno 2020 per via degli ascolti, a settembre dello stesso anno ha partecipato come concorrente alla quindicesima edizione di Ballando con le stelle in coppia con il ballerino Raimondo Todaro, arrivando, malgrado un infortunio, in finale.

Elisa Isoardi chi è, Matteo Salvini, fidanzato, vita privata, figli

Dopo la fine della storia con Salvini, la Isoardi per qualche tempo ha frequentato l’imprenditore Alessandro Di Paolo. Al momento però la Isoardi sarebbe single.