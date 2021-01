Elisa Isoardi ospite a Verissimo, talk-show condotto da Silvia Toffanin. Va in onda su Canale 5 ogni sabato pomeriggio dalle ore 16.00 circa.

Durante Verissimo, l’ospite si racconta a 360° gradi, parlando della sua vita privata ma anche, se non soprattutto, dei suoi prossimi progetti professionali. Elisa Isoardi parlerà della sua vecchia relazione sentimentale con il leader della Lega Matteo Salvini. Relazione definita ‘la storia più importante della sua vita’.

Elisa Isoardi chi è: marito, figli, età, vita privata la presentatrice tv ospite a Verissimo

Elisa Isoardi ha 38 anni ed è nata il 27 dicembre 1982 a Cuneo. In questo momento non abbiamo molte informazioni sulla sua situazione sentimentale ma sappiamo che non ha né il marito, né i figli.

In passato ha avuto una lunga relazione sentimentale con il politico Matteo Salvini, storia definita da lei stessa come la più importante della sua vita. Qualche mese fa, ha mostrato una certa intesa con il ballerino di Ballando con le Stelle Raimondo Todaro ma i due non hanno una relazione.

Elisa Isoardi chi è: carriera della presentatrice tv ospite a Verissimo

Originaria di Monterosso Grana, Elisa Isoardi è nata a Cuneo ed è cresciuta nella vicina Caraglio. Come scrive Wikipedia, effettua i primi studi superiori presso la scuola “Istituto Superiore Eula” a Savigliano, e nel 1998 si affaccia al mondo dello spettacolo, vincendo il titolo di Miss Fragola e partecipando a Miss Muretto.

Terminata la conduzione de La prova del cuoco con la chiusura del programma a giugno 2020 per un evidente calo di ascolti (come dichiara il direttore di Rai 1, Stefano Coletta), a settembre dello stesso anno partecipa come concorrente alla quindicesima edizione di Ballando con le stelle in coppia con il ballerino Raimondo Todaro, Elisa si ritirerà nella settima puntata per distorsione alla caviglia, ma, grazie al ripescaggio, riuscirà ad arrivare in finale.