Come sta Elisa Isoardi? Il suo maestro di ballo, Raimondo Todaro, ha aggiornato i fan dell’ex di Matteo Salvini tramite i social network.

Sono due puntate, quindi due settimane, che la Isoardi scende in pista in condizioni di salute deficitarie.

Infatti la sua caviglia è praticamente a pezzi. L’ex di Salvini ha rimediato questo brutto infortunio circa un mese fa e da quel momento continua il programma stringendo i denti.

Ma questa volta potrebbe sventolare bandiera bianca. Infatti la caviglia è peggiorata.

La Isoardi non l’ha tenuta a riposo, l’ha continuata a sforzare tra allenamenti, prove e puntate e quindi la situazione è cambiata inevitabilmente in peggio.

Come spiegato da Raimondo Todaro, la Isoardi sta decisamente peggio e per questo motivo ha deciso di andare a fare una risonanza magnetica.

I risultati di questa risonanza saranno resi noti solamente nelle prossime ore. Intanto è a forte rischio la sua partecipazione alla prossima puntata di Ballando con le stelle.

C’è anche chi parla di ‘stagione finita’ per usare un termine caro ai calciatori ed agli sportivi in generale. Infatti la Isoardi potrebbe essere costretta a saltare il resto del programma per questo fastidioso infortunio.