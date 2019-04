ROMA – Elisa Isoardi raggiante al compleanno della suocera. Cinque mesi dopo la chiacchieratissima rottura con Matteo Salvini, la conduttrice Rai sembra aver ritrovato amore e serenità al fianco del suo nuovo compagno, il produttore Alessandro Di Paolo. La storia tra i due sembra procedere a gonfie vele, tanto che lui l’ha portata a festeggiare i 60 anni di mammà.

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, la Isoardi posa sorridente al fianco della nuova suocera mentre spegne le candeline sulla torta, prende sotto braccio anche il suocero e lancia sguardi trasognati al fidanzato Alessandro. Insomma Elisa è già una di famiglia.

La coppia è stata paparazzata poi mentre si allontanava dal locale. Abbracciati e sorridenti, alla faccia di chi maligna. Qualche giorno fa la conduttrice della Prova del Cuoco si era trovata a rispondere agli haters in difesa del suo nuovo fidanzato, giudicato non di bell’aspetto. “Scelgo le persone per il cuore, per la loro bontà – ha replicato lei – per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti”. (Fonte: Chi)