ROMA – Elisa Isoardi ha pubblicato una foto insieme al nuovo fidanzato Alessandro Di Paolo, ma gli haters si sono scatenati sui social network. La conduttrice de La Prova del fuoco ha deciso di replicare agli insulti rivolti al nuovo fidanzato, considerato non di bell’aspetto, e scrive: “Scelgo le persone per il cuore e la bontà”.

La Isoardi ha deciso di rispondere a quanti sul suo profilo Instagram, dopo la pubblicazione della foto con il nuovo fidanzato Alessandro e con l’amico e avvocato Marcello D’Onofrio, hanno rilasciato commenti poco carini e addirittura detto di rimpiangere il suo ex, Matteo Salvini. La conduttrice ha risposto: “A chi si permette di giudicare una persona da una foto… Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti. Da quando l’ho imparato vivo meglio con me stessa, con gli altri e con voi”.