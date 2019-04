Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo, fuga d’amore a Venezia

ROMA – Fuga d’amore a Venezia per Elisa Isoardi. La conduttrice de “La prova de cuoco” dopo l’addio di Antonella Clerici, dopo la fine della sua relazione col ministro Matteo Salvini, ha ritrovato l’amore assieme al nuovo fidanzato, Alessandro Di Paolo.

I due, come dimostrano le immagini pubblicate da “Nuovo” non si vogliono far notare ed escono dall’hotel di lusso dove hanno trascorso la notte in due momenti differenti. Prima arriva la Isoardi e poi Di Paolo, di professione produttore televisivo, che viene aiutato dal conducente per salire sul taxi.

La nuova coppia ha un po’ stupito tutti e la Isoardi ha definito il nuovo compagno, noto nel jet set e con fama da playboy un “Principe moderno dai modi galanti”.

Recentemente intervistata dal settimanale “DiPiù”, Elisa Isoardi ha raccontato e svelato di esser stata lei a lasciare Matteo Salvini: “Io – spiega – sono stata cinque anni con Matteo… poi, appena è diventato ministro, l’ho lasciato… Non sa quante persone mi hanno scritto, dopo la fine della nostra storia, dicendomi: ‘Ma sei pazza? Ma ti pare che lo lasci proprio ora?’. Io, però, non ragiono così: se una storia non va, non va.Passavamo troppo poco tempo insieme a causa dei rispettivi impegni. Così alla fine ho capito che era il momento di andare avanti”.

La Isoardi ha commentato anche la nuova love story del suo ex con Francesca Verdini: “Se è felice, io sono felice per lui. E’ un grande leader: se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta”. “Io – spiega – continuo a volgerli bene e a considerarlo un uomo speciale. Per il resto guardo avanti, Matteo ormai è il passato”. La Isoardi non si sbilancia neanche sulla sua, di relazione, con Alessandro Di Paolo: “Per il momento ci stiamo frequentando”. Fonte: DiPiù.