ROMA – Un selfie con la scritta “buon pomeriggio ragazzi”, circondata da peluche, e un anello con diamanti e uno smeraldo in bella vista. Lo scatto postato da Elisa Isoardi sulla sua pagina Instagram, è stato messo in relazione da qualche fan con la prima uscita pubblica dell’ex Matteo Salvini con Francesca Verdini. Ma c’è chi si è anche chiesto se non si tratti di un anello di fidanzamento, dal momento che lo indossa all’anulare sinistro.

“Sembrano due ex gelosi che fanno a gara a chi si fidanza prima”, scrive un follower, aggiungendo “secondo me torneranno insieme”. “Ti sei fidanzata?” le chiede un altro, mentre sono in tanti a lodarla sia per la sua conduzione de La Prova del Cuoco che per la sua bellezza.

Stando al gossip, pare che anche la conduttrice sia attualmente impegnata in una relazione con Alessandro Di Paolo, l’uomo che la accompagna in quasi tutte le sue uscite. Probabilmente quello è il pegno d’amore del nuovo fidanzato, che la Isoardi ha deciso di mostrare a tutti.