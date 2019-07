Elisa Isoardi pubblica una foto su Instagram e scoppia il caos. Ecco perché

ROMA – Elisa Isoardi pubblica su Instagram una foto (qui il link) in cui la si vede baciare un bambino e scoppiano le polemiche. Polemiche ampiamente prevedibili visti che non è la prima volta che il popolo di Instagram, se di popolo possiamo parlare, se la prende con chi bacia in bocca i bambini. Elisa Isoardi non è la prima e non sarà l’ultima. Questo è certo. Più che certo.

“I bambini non si baciano sulla bocca – scrive uno dei tanti utenti furiosi con la Isoardi -. Ci vuole rispetto”. C’è chi si spinge oltre: “Si rischia di inviare un messaggio pericoloso per i bambini. È come a dire che va bene se le persone hanno contatti così intimi con loro”.

Di sicuro la buon Elisa Isoardi non voleva offendere nessuno. In fondo si tratta solo di una foto di una ragazza che bacia un bambino in un momento di affettuosità. Niente di più. Ma tanto basta, evidentemente, a creare scandalo nello splendido mondo di Instagram. Chissà chi sarà la prossima vittima degli attenti utenti.

