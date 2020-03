ROMA – Elisa Isoardi, lieve malore alla Prova del Cuoco. I troppi impegni della conduttrice, troppe energie per la messa in onda del programma quotidiano di Rai Uno. In queste settimane, inoltre, si è rivelata sempre più importante la spalla di Claudio Lippi alla conduzione de La Prova del Cuoco per Elisa Isoardi. Non a caso, nel momento in cui Elisa Isoardi è entrata in studio affermando di sentirsi male, ecco che Claudio Lippi interviene immediatamente prendendo la mano della conduttrice cercando di rassicurarla. Elisa Isoardi commenta il gesto emozionata dicendo: “Come posso non star bene se la mia mano è nella tua mano?”.

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo pronti al grande passo?

Questa è la domanda da quando la conduttrice de La Prova del Cuoco si è fatta fotografare con un anello di fidanzamento all’anulare sinistro. I due sono stati fotografati innamorati a piazza Farnese mentre brindavano a base di mojito.

Secondo quanto riferito dal Messaggero, Di Paolo avrebbe già conosciuto la suocera Irma Sarale e la Isoardi sembra aver archiviato del tutto la relazione con l’ex ministro Matteo Salvini. Anzi, i due sono stati paparazzati in un wine bar a piazza Farnese insieme al cagnolino Zenith per un dopocena.

Nel locale ci sono anche il regista Massimo Spano, il ristoratore Alessandro Camponeschi e l’attore Piero Concilietti. Poi lei canta per il suo Alessandro canzoni d’amore partenopee, attirando l’attenzione degli altri ospiti del locale. E quell’anello di smeraldi non passa inosservato al dito della bella conduttrice. (Fonte Il Messaggero)