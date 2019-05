Elisa Isoardi e la storia con Matteo Salvini: “Per conquistare un leghista…”

ROMA – Come si conquista un leghista? Elisa Isoardi racconta in una intervista l’inizio con la sua storia d’amore con il leader della Lega Nord Matteo Salvini. La conduttrice de la Prova del Cuoco ha spiegato di averlo conquistato parlando di quote latte e della Coldiretti.

Claudio Sabelli Fioretti sul Venerdì di Repubblica ha intervistato la Isoardi, chiedendole i dettagli della storia con Salvini e la conduttrice non si tira indietro. La loro storia non è iniziata nel 2015, spiega Elisa: “No. Non e vero. Era il 2013. Siamo stati clandestini due anni”.

Due anni in cui “siamo stati bravi” e la Isoardi racconta di cosa parlavano: “Avevamo molti argomenti. Le politiche agricole, la Coldiretti, le quote latte”. E aggiunge: “Le quote latte ci hanno unito moltissimo. Parlavamo, parlavamo”.

Dopo il telefono, racconta la Isoardi, “dopo un po’ ci siamo visti su una terrazza di Roma”. “Come conquistare un leghista parlandogli delle quote latte”, scherza il giornalista definendolo “un grande tutorial”: “Andammo avanti piu di un anno cosi”. Poi un bacetto dopo sei mesi: “E comunque l’ho baciato io. Ho dovuto farlo. Fosse stato per lui…”.