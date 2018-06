ROMA – “Sono sempre la ragazza di montagna col tacco 12”. Elisa Isoardi si prepara a tornare alla conduzione de La Prova del Cuoco. La compagna di Matteo Salvini aveva infatti già preso il posto di Antonella Clerici [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] quando quest’ultima era incinta. “E’ un’emozione enorme, ma anche occasione per rimettermi ancora una volta in gioco. Con qualcosa di nuovo, che magari possa appartenermi di più”. Insomma, la Isoardi racconta al Mattino di voler portare qualche innovazione nel programma di RaiUno e non resta che aspettare la prossima stagione per vedere di cosa si tratta.

Intanto, la compagna del neo ministro dell’Interno si gode il momento: “Non mi sono mai arresa. Ho ricevuto tanti schiaffi ma ho sempre cercato di risolvere i problemi da sola. La gavetta è anche questo: sapersi rialzare tutte le volte, dopo una brutta caduta e guardare avanti”.

E il successo, dice, non l’ha cambiata: “Sono sempre la ragazza di montagna col tacco 12 come amo definirmi. Lo dimostra innanzitutto il mio look casual: jeans e scarpe da ginnastica. Sono una persona trasparente e si vede anche in onda. Credo che la spontaneità sia la caratteristica che mi contraddistingue. In tanti mi dicono che, a differenza di altri, nel mio caso non c’è scollamento tra la persona e il personaggio. Fuori onda o in onda sono sempre io, con tutti i miei pregi e i miei difetti. Tempo fa una signora al supermercato una signora mi ha detto: Elisa, lo sai che, dopo tanti anni che ti seguo mi sembra quasi di conoscerti. Sei proprio come sembri in tv!”.