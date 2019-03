ROMA – Elisa Isoardi ha scelto un look aggressivo per andare a pranzo in compagnia dell’amico Gianfranco Vissani. La conduttrice de La prova del cuoco e lo chef, infatti, si sono dati appuntamento in un ristorante giapponese di Roma per un pranzo, come dimostrano le foto di Chi.

I due sembrano molto affiatati. Tra la Isoardi e Gianfranco Vissani, infatti, non mancano le tenerezze, tra coccole, carezze e abbracci. Che ci sia un legame sentimentale? Difficile dirlo, anche se la rivista di gossip smentisce le ultime indiscrezioni che volevano la conduttrice vicina al produttore Alessandro Di Paolo.

E all’uscita dal locale, complice un colpo di vento, la minigonna leopardata indossata dalla Isoardi si solleva pericolosamente. (Fonte: Chi)