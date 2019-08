ROMA – Elisa Isoardi si aggiudica un premio (virtuale) assegnato da una associazione animalista. La condittrice Rai è considerate la vip dello spettacolo e del gossip estivo che ha dedicato piu tempo e coccole in questi mesi di vacanze ai propri cuccioli a quattro zampe.

A rivelare questa ferragostana divertente classifica è la seconda parte del sondaggio di AIDAA e Italia Animali ed Ambiente, che dopo aver eletto Silvio Berlusconi come migliore amico dei propri cagnolini, ha chiesto ai 5000 proprietari di cani di indicare secondo loro, anche grazie alla lettura dei giornali di gossip quale tra le vip è da considerare la piu “coccolosa” nei confronti dei sui cagnolini.

A vincere questa, come detto, è stata Elisa Isoardi, ex fidanzata del leader leghista Matteo Salvini: la Isoardi ha sbaragliato la concorrenza, forse anche grazie alle foto pubblicate sui giornali che la ritraevano con il suo cagnolino in vacanza mentre annunciava l’arrivo di una rubrica con le ricette per le pappe di fido nella prossima edizione della sua trasmissione televisiva La prova del cuoco.

Seconda in classifica la intramontabile Michelle Hunziker, seguita dalla maggiorata Francesca Cipriani, al quarto posto Karina Cascella, anche se purtroppo la sua cagnolina Carolina è morta improvvisamente da poco, ma le sue lacrime hanno suscitato tanto affetto tra gli intervistati del sondaggio. Seguono a ruota: Maria De Filippi, Elisabetta Canalis, Rita Dalla Chiesa, ed entra a sorpresa in classifica Guendalina Canessa che batte di parecchio la influencer Chiara Ferragni. (Fonte Aidaa).