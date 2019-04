Elisa Isoardi, il nuovo fidanzato massacrato sui social: “La brutta copia di…”

ROMA – Elisa Isoardi ha mostrato una foto con il suo nuovo fidanzato. Una scelta che però i fan della conduttrice de La Prova del Cuoco non hanno apprezzato.

La conduttrice ha praticamente reso ufficiale la storia con il suo nuovo fidanzato, Alessandro Di Paolo. Ma adesso sul suo profilo Instagram c’è chi rimpiange Matteo Salvini. Per molti il nuovo fidanzato della Isoardi non è affascinante come il Ministro dell’Interno, anzi. Sono piovuti, sotto la foto che li ritrae insieme, tantissimi commenti decisamente negativi.

Uno dei commenti paragona Di Paolo ad una brutta copia di Cetto La Qualunque, personaggio interpretato da Antonio Albanese, o chi lo ha paragonato a Pierino. C’è chi però ha scritto anche di peggio sottolineando difetti fisici dell’uomo. (fonte: Instagram)