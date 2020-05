ROMA – “Sono felice e non innamorata, ma le cose non sono mica direttamente proporzionali…”.

Elisa Isoardi è intervenuta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

I conduttori le hanno chiesto se durante questa quarantena ha avuto qualcuno che l’ha corteggiata online? “Appena sono state possibili le spedizioni di fiori me ne sono arrivati come se non ci fosse un domani”.

La conduttrice de La Prova del Cuoco spiega che le sono arrivati ” circa 300 [mazzi] in tutto, rose e margherite”.

Cosa c’era scritto sui bigliettini che li accompagnavano? “Li ho persi, non so da chi mi siano arrivati…”.

La Isoardi ha poi parlato di politica ed ha risposto ad una domanda sul calo della Lega nei sondaggi: “Mi dispiace, non so perché. Saranno gli occhiali…”

Il governatore della Campania De Luca ha ironizzato sul colore degli occhiali di Salvini: “Sono color tartaruga, originali, in linea col periodo” replicato la Isoardi a Un Giorno da Pecora.

La Isoardi, da poco è tornata in tv al timone de La Prova del Cuoco. Sulla trasmissione ci sono però alcune indiscrezioni che non sembrano essere molto rassicuranti: si vocifera infatti che lo show culinario chiuda, forse per lasciare spazio ad una nuova trasmissione condotta da Antonella Clerici. Nel caso non chiudesse, si vocifera che al posto della Isoardi potrebbe tornare la stessa Clerici che ha condotto “La prova del cuoco” per molti anni.

Per il momento non ci sono tuttavia conferme ufficiali da parte della Rai. (Fonte: Un Giorno da Pecora).