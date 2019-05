ROMA – Elisa Isoardi imita Mara Venier e su Instagram pubblica un selfie mentre è intenta a pulire il terrazzo a piedi nudi. In t-shirt, jeans e occhiali da sole, pulisce il divano grazie all’aiuto di uno straccio in una mano e il tubo dell’acqua nell’altra. Un post che è piaciuto molto ai fan della conduttrice de La Prova del Cuoco. Ma a farli impazzire sono stati però i piedi scalzi anche se qualcuno si preoccupa che possa farsi male.

La Isoardi, oltre ad essere una brava conduttrice, si dimostra anche una perfetta donna di casa. E per molti fan della conduttrice il pensiero corre a Matteo Salvini, suo ex. In molti infatti rimpiangono che tra Elisa e l’attuale vice-premier la storia non sia continuata. “Povero Matteo che ha perso!! Elisa sei una bella persona” scrive qualcuno. Mentre altri la “consigliano: “Rimettiti con Salvini”. (fonte DiLei – Instagram)